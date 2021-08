Si può lasciare a casa il dipendente privo di Green pass? È meno facile di quanto si dice: facciamo chiarezza (Di domenica 1 agosto 2021) La polemica sulla possibilità per i datori di lavoro di imporre ai dipendenti l’assunzione del vaccino anti Covid 19 va avanti, ormai, da molti mesi. L’inizio della discussione può essere fatto risalire alla famosa intervista di Pietro Ichino al Corriere della Sera, con la quale il noto giuslavorista illustrò una tesi dirompente: era possibile, secondo il Professore, licenziare i dipendenti che avrebbero rifiutato la vaccinazione. L’esperienza dei mesi successivi ha dimostrato che questa tesi era davvero molto azzardata (seppure la finalità che la animava era condivisibile: stimolare la vaccinazione di massa). L’obbligo vaccinale per i dipendenti e le soluzioni alternative Nessuna ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) La polemica sulla possibilità per i datori di lavoro di imporre ai dipendenti l’assunzione del vaccino anti Covid 19 va avanti, ormai, da molti mesi. L’inizio della discussione può essere fatto risalire alla famosa intervista di Pietro Ichino al Corriere della Sera, con la quale il noto giuslavorista illustrò una tesi dirompente: era possibile, secondo il Professore, licenziare i dipendenti che avrebbero rifiutato la vaccinazione. L’esperienza dei mesi successivi ha dimostrato che questa tesi era davvero molto azzardata (seppure la finalità che la animava era condivisibile: stimolare la vaccinazione di massa). L’obbligo vaccinale per i dipendenti e le soluzioni alternative Nessuna ...

Ultime Notizie dalla rete : può lasciare Ex Inter: nuova avventura per Cedric Soares Commenta per primo L'ex terzino di Inter e Southampton Cedric Soares può lasciare l'Arsenal: il portoghese tratta con il Fenerbahce . Lo scrive Fotomac .

Covid, lo scienziato Montomoli: 'Terza dose del vaccino inevitabile. Non ci libereremo del virus come non ci siamo liberati dell'influenza. ... ... in generale comunque i vaccini sono un beneficio per tutti e lasciare non immunizzata una coorte ... Dovrebbe essere valutata parallelamente il danno che può essere prodotto (in termini di salute ...

"Sul ddl Zan sarà un Vietnam". Ecco cosa può accadere oggi in Senato ilGiornale.it