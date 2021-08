(Di domenica 1 agosto 2021) Si: trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 1 Questa sera, domenica 1 agosto 2021, su Rai 1 in prima serata va in onda Si, divertente commedia del 2015 diretta e interpretata da Alessandro Siani. Si tratta della seconda opera di cui l’attore napoletano firma anche la regia, dopo il successo de Il principe abusivo. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Si. Trama Ilracconta la storia di tre fratelli separati da tanti anni che dopo molto tempo si ...

Advertising

GuidaTVPlus : 01-08-2021 21:25 #Rai1 Si accettano miracoli #FilmCommedia #StaseraInTV - zazoomblog : Si accettano miracoli: tutto quello che c’è da sapere sul film - #accettano #miracoli: #tutto #quello - bubinoblog : GUIDA TV 1 AGOSTO 2021: UNA DOMENICA TRA SI ACCETTANO MIRACOLI, KILIMANGIARO E GRAND HOTEL - CorriereUmbria : Stasera in tv 1 agosto, su Rai 1 c'è il film Si accettano miracoli: la trama #Rai1 #1agosto #Siaccettanomiracoli… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintva #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -

Ultime Notizie dalla rete : accettano miracoli

Si, film con De Luigi e Autieri Siva in onda su Rai 1 oggi, 1 agosto 2021, con inizio alle ore 21,30 . Regia, soggetto e ruolo protagonista sono tutti ricoperti da ...Lorenzo Di Palma Diretto e interpretato da Alessandro Siani e arrivato nelle sale nel 2015, Si, l'esilarante storia di un "tagliatore di teste" pentito, è il secondo film da regista per l'attore napoletano dopo il successo de Il principe abusivo . Siani lo ha definito una "...Si accettano miracoli: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1 in onda questa sera, domenica 1 agosto 2021, di Alessandro Siani ...Fabio De Luigi è un comico, attore, imitatore ed ex giocatore di baseball. Scopriamo notizie su carriera, moglie, lutto madre, baseball, patrimonio.