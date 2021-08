Sgarbi: «Ho avuto 670 querele. Tra risarcimenti e avvocati, ho speso due milioni e mezzo di euro» (Di domenica 1 agosto 2021) Specchio intervista Vittori Sgarbi. Molte le domande sulla sfera affettiva del critico d’arte, a partire dalla compagna passando per il rapporto con la sorella fino a quello con la madre. Sgarbi è legato a Sabrina Colle dal 1998. Ha più volte raccontato che non hanno più rapporti sessuali. «È la mia compagna, è un dato di fatto. Ci siamo conosciuti nel 1996, poi dopo 3 anni lei non ha più voluto fare sesso e io ne ho preso atto. Questo mi ha consentito di fare come volevo. Il mio corpo era libero, una grazia del cielo. Lei è tollerante, aperta. Donna di sofisticata eleganza e mi guarda con compatimento per quelle che considera inutili ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Specchio intervista Vittori. Molte le domande sulla sfera affettiva del critico d’arte, a partire dalla compagna passando per il rapporto con la sorella fino a quello con la madre.è legato a Sabrina Colle dal 1998. Ha più volte raccontato che non hanno più rapporti sessuali. «È la mia compagna, è un dato di fatto. Ci siamo conosciuti nel 1996, poi dopo 3 anni lei non ha più voluto fare sesso e io ne ho preso atto. Questo mi ha consentito di fare come volevo. Il mio corpo era libero, una grazia del cielo. Lei è tollerante, aperta. Donna di sofisticata eleganza e mi guarda con compatimento per quelle che considera inutili ...

napolista : Intervista a Specchio: «Non amavo mia madre in quanto madre ma in quanto donna intelligente. Mia sorella va ogni do… - AnselmoP13 : @VittorioSgarbi Sgarbi mi spiace veramente abbia fatto il vaccino in quanto Lei ha avuto il Covid-19 e poteva farne… - banaedr : Selvaggia Lucarelli contro Montesano: 'Ha avuto il Covid, lo ha salvato la scienza' - Giokin2 : RT @tempoweb: 'Ha avuto il covid e...' #SelvaggiaLucarelli sgancia la bomba, è guerra con #Montesano: il botta e risposta #novax #greenpass… - anna60635921 : Selvaggia Lucarelli, la rivelazione choc su Enrico Montesano: 'Ha avuto il Covid e...' Cosa replica l'attore, è gue… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi avuto Sgarbi: 'La sinistra non troverà un altro Gnassi' ... una sorta di "ponte" con l'altro mondo elettorale dato che "Gnassi come sindaco ha fatto sentire che Rimini c'era", a cominciare dalla ricostruzione del Galli nella quale lo stesso Sgarbi ha avuto ...

L'artista andriese Tonino Porro riceve il prestigioso "Premio Vittorio Sgarbi" L'infermiere - artista di Andria ha avuto l'onore di ricevere il "Premio Vittorio Sgarbi", uno dei più importanti riconoscimenti per un artista contemporaneo che permette, all'artista che lo riceve, ...

Vittorio Sgarbi: “Il matrimonio è la vera dannazione” La Stampa Vittorio Sgarbi: “Il matrimonio è la vera dannazione” Sta ancora combattendo con la malattia, ma la sua vita vorticosa non conosce soste. “Mi sento coraggioso, non temo la morte. Esiste il sesso senza amore e l’amore senza sesso, gli individui non la cop ...

Vittorio Sgarbi su MOW magazine: “Voglio fare il Ministro dei Beni Culturali” Sgarbi racconta il suo personale obiettivo per rilanciare cultura e storia dell'Arte in Italia: "Voglio fare il Ministro dei Beni Culturali." ...

... una sorta di "ponte" con l'altro mondo elettorale dato che "Gnassi come sindaco ha fatto sentire che Rimini c'era", a cominciare dalla ricostruzione del Galli nella quale lo stessoha...L'infermiere - artista di Andria hal'onore di ricevere il "Premio Vittorio", uno dei più importanti riconoscimenti per un artista contemporaneo che permette, all'artista che lo riceve, ...Sta ancora combattendo con la malattia, ma la sua vita vorticosa non conosce soste. “Mi sento coraggioso, non temo la morte. Esiste il sesso senza amore e l’amore senza sesso, gli individui non la cop ...Sgarbi racconta il suo personale obiettivo per rilanciare cultura e storia dell'Arte in Italia: "Voglio fare il Ministro dei Beni Culturali." ...