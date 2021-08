Sfuma Kaio Jorge per il Napoli | la cifra dell' offerta vincente

(Di domenica 1 agosto 2021) Ormai è praticamente ufficiale, èta la pistaper il. L'attaccante brasiliano ormai quasi ex Santos è in volo verso Torino per scontare dapprima il periodo di quarantena e poi firmare con la Juventus. L'accordo è stato trovato per unadi poco superiore ai 3 milioni di euro, a cui si somma una percentuale del 5% sulla futura rivendita del giocatore. Il contratto legherà il calciatore alla Juventus fino al 2026.

Calciomercato Milan, c'è la beffa:Jorge?Il Milan prova ad anticipare la concorrenza per portare subito a Milano il talentoJorge , accostato anche al Napoli . Il 19enne del Santos è l'obiettivo principale per l'attacco e dopo Giroud la dirigenza milanista sta lavorando per assicurare a Pioli un giovane dal futuro ...Bernardo Silva è l’ultimo nome accostato alla Juventus. I bianconeri, dopo aver praticamente definito il colpo Kaio Jorge, continuano a monitorare il mercato alla caccia degli acquisti di qualità per ...Il direttore di Milan Tv è intervenuto nel suo editoriale Milannews, per commentare la lotta tra Juventus e Milan per il brasiliano del Santos ...