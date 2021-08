Settebello scatenato fa festa con Di Fulvio Domani l' Ungheria

(Di domenica 1 agosto 2021) Terza vittoria su quattro gare per il, che ieri ha battuto il Giappone per 16 - 8 . Gli azzurri erano già qualificati ai quarti e hanno mantenuto il comando nel gruppo A, festeggiando con ...

Advertising

infoitsport : Olimpiadi, Settebello scatenato. Vittoria anche con il Giappone - zazoomblog : Olimpiadi Settebello scatenato. Vittoria anche con il Giappone - #Olimpiadi #Settebello #scatenato. - zazoomblog : LIVE Italia-Sudafrica 10-2 Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: scatenato il Settebello - #Italia-Sudafrica #Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Settebello scatenato

Corriere dello Sport.it

Terza vittoria su quattro gare per il, che ieri ha battuto il Giappone per 16 - 8 . Gli azzurri erano già qualificati ai quarti e hanno mantenuto il comando nel gruppo A, festeggiando con una vittoria il gol di Francesco Di ...Nell'ultimo turno del girone eliminatorio ilgiocherà contro l'Ungheria ( lunedì 2 agosto, alle ore 3 italiane ), una delle favorite per la medaglia ...Terza vittoria su quattro gare per il Settebello, che ieri ha battuto il Giappone per 16-8 (Figlioli 3, Bodegas 3). Gli azzurri erano già qualificati ai quarti e hanno mantenuto il comando nel gruppo ...Le reti degli azzurri sono state messe a segno da Figlioli (3), Bodegas (3), Figari (2), Aicardi (2), Di Fulvio, Luongo, Velotto, Renzuto, Echineque, Dolce. Nell'ultimo turno del girone eliminatorio i ...