Serie B, altro colpaccio Monza! È la squadra da battere? (Di domenica 1 agosto 2021) Il Monza non vuole più fallire. Dopo gli acquisti di gente di categoria del calibro di Valoti in arrivo dalla Spal, Caldirola dal Benevento e Pedro Pereira dal Benfica, il club di Berlusconi ha chiuso l'acquisto per un altro calciatore che la Serie B la conosce molto bene: Ciurria del Pordenone. Ciurria è un attaccante duttile, reduce da una brillante stagione in Serie B coi neroverdi, in cui ha collezionato 36 presenze con 9 gol. Ciurria è stato il miglior assist-man del campionato (11 assist in tutto). Giovanni Stroppa era stato suo allenatore allo Spezia e ora lo ritrova a Monza. Ciurria complessivamente vanta 95 partite in ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 1 agosto 2021) Il Monza non vuole più fallire. Dopo gli acquisti di gente di categoria del calibro di Valoti in arrivo dalla Spal, Caldirola dal Benevento e Pedro Pereira dal Benfica, il club di Berlusconi ha chiuso l'acquisto per uncalciatore che laB la conosce molto bene: Ciurria del Pordenone. Ciurria è un attaccante duttile, reduce da una brillante stagione inB coi neroverdi, in cui ha collezionato 36 presenze con 9 gol. Ciurria è stato il miglior assist-man del campionato (11 assist in tutto). Giovanni Stroppa era stato suo allenatore allo Spezia e ora lo ritrova a Monza. Ciurria complessivamente vanta 95 partite in ...

Advertising

pisto_gol : Nessuno in serie A ha a disposizione una rosa ampia e profonda come Allegri, tutt’altro che una squadra giovane-età… - toutlereste : @orporick L’8 Marzo andavo ad Harvard per parlare ad una serie di conferenze e lezioni. Arrivo a casa di amici, ad… - Fiorentinanews : E mentre prosegue il rebus #Lirola spunta un altro club di #SerieA sulle sue tracce #Lirola - chluigi64 : @Gimax38 @vanda235 Anch'io resto perché sky non è solo calcio ma serie TV, cinema, sky arte e molto altro ancora. P… - DanieleDonisi : @mirkonicolino @AntonioCorsa Secondo me, sarebbe ideale per la loro crescita: un altro anno di under23 con allename… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie altro Juve, Chiellini atteso a Torino per la firma La prima settimana d'agosto della Juventus , importantissima per una serie di motivi, dall'inizio ...domani con la firma di Giorgio Chiellini sul contratto che lo legherà alla Juventus per un altro ...

Danis Siddiqui, reporter giustiziato dai Talebani/ "Non fu una vittima collaterale" ... è stato ucciso in Afghanistan", si legge appunto sul NYT a cui fa eco il Washington Post, altro ... dopo di che, una volta catturato lo hanno pestato e quindi giustiziato con una serie di proiettili, ...

Lazio, Reina-Strakosha: altro duello per la porta Corriere dello Sport La Covisod: Livorno fuori dalla serie D. I soci uno contro l'altro: "È colpa tua" L’organismo di controllo ha ritenuto la domanda d’iscrizione incompleta. Ma la decisione arriverà dal consiglio di Lega in programma il prossimo 4 agosto ...

Smart TV Ultra HD Panasonic JX940: i prezzi di listino europei I prezzi europei dei TV Panasonic JX940 sono comparsi in rete. A comporre questa serie della gamma 2021 sono quattro modelli: 49", 55", 65" e 75". I pannelli sono LCD Ultra HD di tipo IPS con una freq ...

La prima settimana d'agosto della Juventus , importantissima per unadi motivi, dall'inizio ...domani con la firma di Giorgio Chiellini sul contratto che lo legherà alla Juventus per un...... è stato ucciso in Afghanistan", si legge appunto sul NYT a cui fa eco il Washington Post,... dopo di che, una volta catturato lo hanno pestato e quindi giustiziato con unadi proiettili, ...L’organismo di controllo ha ritenuto la domanda d’iscrizione incompleta. Ma la decisione arriverà dal consiglio di Lega in programma il prossimo 4 agosto ...I prezzi europei dei TV Panasonic JX940 sono comparsi in rete. A comporre questa serie della gamma 2021 sono quattro modelli: 49", 55", 65" e 75". I pannelli sono LCD Ultra HD di tipo IPS con una freq ...