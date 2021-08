Serie A, dramma Rog: seconda rottura del crociato, c’è l’annuncio (Di domenica 1 agosto 2021) Il Cagliari parla dell’entità dell’infortunio di Marko Rog: si tratta di una rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Tramite una nota ufficiale, il Cagliari ha dichiarato l’entità dell’infortunio rimediato da Marko Rog nell’amichevole contro l’Augsburg. Questo il comunicato del club: “Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 agosto 2021) Il Cagliari parla dell’entità dell’infortunio di Marko Rog: si tratta di unadelanteriore del ginocchio destro. Tramite una nota ufficiale, il Cagliari ha dichiarato l’entità dell’infortunio rimediato da Marko Rog nell’amichevole contro l’Augsburg. Questo il comunicato del club: “Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

francescocolucc : RT @oss_romano: #31luglio In quel 1971 pochi conoscevano il dramma del popolo bengalese. Fino a quando un ex beatle decise di salire su u… - edvyildiz : @muffinio17 secondo me faranno finta di niente. d'altronde in questa seconda stagione sirius c'è stato poco e sapev… - bulgliaffo : Dopo l'Europeo vinto dall'Italia e le Olimpiadi ritornare al putrido teatrino della marciscente Lega serie A sarà u… - matrip0576 : @NickBinda Io non capisco. Un dramma sportivo da chi da anni col metodo delle plusvalenze farlocche ha galleggiato… - andpiersanti : RT @oss_romano: #31luglio In quel 1971 pochi conoscevano il dramma del popolo bengalese. Fino a quando un ex beatle decise di salire su u… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dramma Olimpiadi, Alessandro Sibilio: un napoletano nella finale dei 400 metri ostacoli ...nel Napoli femminile e ha ricoperto anche il ruolo di team manager fino alla salvezza in serie A ... C'è stato poi il dramma della primavera del 2020, il lockdown, un dramma per tutti, ma soprattutto per ...

"Pochos", un calcio all'omofobia Lontano dalle secche del dramma a tesi come dallo spettro del patetico e della retorica, in un ... Il mondo calcistico ha inoltre le sue responsabilità: perché nessun giocatore della serie A fa coming ...

Serie A, dramma Rog: seconda rottura del crociato, c’è l’annuncio SerieANews Cruel Summer: la serie thriller è pronta a conquistarvi Cruel Summer è una serie non convenzionale ambientata durante tre estati degli anni ’90, quando una bella e popolare ragazza scompare e un’altra, che apparentemente non sembra essere legata alla prima ...

High School Musical, la serie 2: il creatore sui parallelismi involontari con la carriera di Olivia Rodrigo High School Musical: The Musical: The Series 2: il creatore sui parallelismi involontari con la carriera da solista di Olivia Rodrigo ...

...nel Napoli femminile e ha ricoperto anche il ruolo di team manager fino alla salvezza inA ... C'è stato poi ildella primavera del 2020, il lockdown, unper tutti, ma soprattutto per ...Lontano dalle secche dela tesi come dallo spettro del patetico e della retorica, in un ... Il mondo calcistico ha inoltre le sue responsabilità: perché nessun giocatore dellaA fa coming ...Cruel Summer è una serie non convenzionale ambientata durante tre estati degli anni ’90, quando una bella e popolare ragazza scompare e un’altra, che apparentemente non sembra essere legata alla prima ...High School Musical: The Musical: The Series 2: il creatore sui parallelismi involontari con la carriera da solista di Olivia Rodrigo ...