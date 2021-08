Semifinale 400hs maschile – Alessandro Sibilio si qualifica per la finale (Di domenica 1 agosto 2021) La notte di Tokyo ha riservato un altro ottimo risultato per un atleta azzurro. Alessandro Sibilio è riuscito a conquistare l’accesso alla finale dei 400 ostacoli al termine di un’ottima prova individuale. L’ostacolista azzurro è riuscito a qualificarsi grazie al tempo di ripescaggio e mercoledì 3 agosto, alle 5:20 italiane, sarà in pista per giocarsi la medaglia olimpica. Con quale tempo Alessandro Sibilio è entrato in finale? Alessandro Sibilio ha chiuso la sua Semifinale con il tempo di 47.93, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) La notte di Tokyo ha riservato un altro ottimo risultato per un atleta azzurro.è riuscito a conquistare l’accesso alladei 400 ostacoli al termine di un’ottima prova individuale. L’ostacolista azzurro è riuscito arsi grazie al tempo di ripescaggio e mercoledì 3 agosto, alle 5:20 italiane, sarà in pista per giocarsi la medaglia olimpica. Con quale tempoè entrato inha chiuso la suacon il tempo di 47.93, ...

Ultime Notizie dalla rete : Semifinale 400hs Olimpiadi, pazzesco Jacobs, 9.84 e record europeo Semifinali anche per gli ostacolisti Alessandro Sibilio (400hs) e Luminosa Bogliolo (100hs). IN AGGIORNAMENTO 100 metri uomini - semifinale - Cosa ha fatto Marcell Jacobs? Che cosa ha fatto? La ...

Tokyo, la domenica dell'Atletica Italiana Altra impresa è quella che attende Alessandro Sibilio : la sua semifinale dei 400hs sarà la seconda, alle 14:15 (quarta corsia per il napoletano). I due posti da Q maiuscola sembrano già prenotati ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal LIVE Tokyo 2020 - Gare e i risultati del 1° agosto, Tamberi e Jacobs doppio Oro Davide Re avanza alle semifinali dei 400, obiettivo fallito per Edoardo Scotti ... Alessandro Sibilio 47"93, terzo in batteria nei 400hs va in finale. Lotta ad eliminazione nel salto con l'asta ...

LIVE Tokyo 2020 - Gare e i risultati del 1° agosto, Tamberi salta per l'oro Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ...

