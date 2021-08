Semifinale 100hs femminile – Luminosa Bogliolo stabilisce il nuovo record italiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Gli atleti italiani impegnati nelle prove di atletica continuano a offrire grandi prestazioni e a frantumare. Dopo Marcell Jacobs, che ha da poco fissato unprimato europeo nei 100 maschili, anche, scesa in pista nelladei 100 ostacoli femminili, ha stabilito il. L’azzurra non è riuscita ad accedere alla finale, ma ha comunque disputato un’ottima prova.: quanto vale ilnei 100 ostacoli ...

Ci si prepara al Super Sunday tricolore: domani all'ora di pranzo la finale dell'alto con Tamberi, la(con successiva finale) dei 100 con Jacobs e Tortu, le semifinali di Bogliolo () e Sibilio (400hs). Una giornata per cuori forti. Magic Sunday, una domenica speciale per l'atletica ...... SCOTTI 12.10 - 19.10 Alto M Finale TAMBERI 12.15 19.15 100 MJACOBS, TORTU 12.45 - 19.45BOGLIOLO 13.15 - 20.15 Triplo F Finale 13.25 - 20.25 800 M14.05 - ...(ANSA) – TOKYO, 01 AGO – Con il tempo di 12”75, fatto registrare nella semifinale olimpica di Tokyo 2020, Luminosa Bogliolo ha centrato il nuovo record italiano dei 100 ostacoli. Un tempo che però non ...Alle Olimpiadi diTokyo è una Super Sunday azzurra. Fari puntati, soprattutto, sulla finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e sulle semifinali dei 100 metri con Marcell Jac ...