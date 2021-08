Semifinale 100 maschile – Marcell Jacobs vola in finale con un nuovo record europeo (Di domenica 1 agosto 2021) La Semifinale dei 100 metri maschili si chiude con una grande notizia per l’Italia. Lamont Marcell Jacobs, impegnato nella terza batteria, vola in finale e stabilisce un nuovo record europeo. Dopo aver frantumato il primato italiano nella giornata di ieri, il velocista azzurro si è nuovamente superato e sarà impegnato nella finale in programma oggi alle 14.50 italiane. Nella batteria numero 2 era presente Filippo Tortu, che ha chiuso la sua prova con un tempo di 10.16. Jacobs: come ha chiuso la gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Ladei 100 metri maschili si chiude con una grande notizia per l’Italia. Lamont, impegnato nella terza batteria,ine stabilisce un. Dopo aver frantumato il primato italiano nella giornata di ieri, il velocista azzurro si è nuovamente superato e sarà impegnato nellain programma oggi alle 14.50 italiane. Nella batteria numero 2 era presente Filippo Tortu, che ha chiuso la sua prova con un tempo di 10.16.: come ha chiuso la gara ...

