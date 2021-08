Se per il (trumpiano) Viganò la Chiesa ha sempre ragione e non ha motivo di cambiare... (Di domenica 1 agosto 2021) ll chilometrico intervento con cui il grande accusatore di Papa Francesco, estimatore di Donald Trump, monsignor Carlo Maria Viganò, ha ritenuto di spiegare tutta la sua rabbia per il decreto ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) ll chilometrico intervento con cui il grande accusatore di Papa Francesco, estimatore di Donald Trump, monsignor Carlo Maria, ha ritenuto di spiegare tutta la sua rabbia per il decreto ...

Advertising

huge1961 : RT @globalistIT: - gemini9500 : RT @globalistIT: - globalistIT : - sulcomplottismo : 10/ Alcuni membri dell’associazione sono seguaci del culto trumpiano di Q: nei giorni scorsi hanno sostenuto che l’… - NicolaSabbion : RT @pierlucaparise: @the_highsparrow @GiuseppeConteIT Scusami, non per polemica, ma giusto per curiosità. Considerata la tua bio (che mi se… -