Scusate | ho un impegno Ma è seria? Alessia Morani | l' ultima figuraccia alla festa leghista

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Il Papeete, perla politica d'estate, è sempre un luminoso palco di Broadway. Solo qui si attizzano le folle, vorticano le idee e si smontano i governi. Non è un caso che, solo da qui, Matteo Salvini in vacanza, dichiari stentoreamente: «Conte odia Draghi e Letta gli fa da palo» e «Letta è una banderuola che non guida il suo partito». E non è un caso che proprio verso il Papeete sia dunque indirizzata la reazione del solitamente quieto Enrico Letta. Il segretario del Pd ha infatti reagito via Twitterdurissima dichiarazione salviniana: «Io faccio da palo? Sì, è il linguaggio con cui probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di ...