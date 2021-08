Scontri per la Tav, il sindacato della Polizia: “Basta mediare con i violenti” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sabato 31 luglio in Val di Susa l’ennesimo gravissimo attacco non contro il cantiere, ma contro le Forze dell’ordine. Nelle zone dei cantieri della Tav si ripetono atti che altro non sono se non attacchi di stampo terroristico. E il Paese non può mediare in alcun modo con i terroristi”. Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia dichiara: “È giunta l’ora che si metta da parte ogni ipocrisia, e si abbia la fermezza di gestire questa situazione come è necessario, iniziando con il chiamare con il proprio nome le azioni di guerriglia para-terroristica che continuamente mettono a repentaglio la sicurezza generale, e l’incolumità di chi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) “Sabato 31 luglio in Val di Susa l’ennesimo gravissimo attacco non contro il cantiere, ma contro le Forze dell’ordine. Nelle zone dei cantieriTav si ripetono atti che altro non sono se non attacchi di stampo terroristico. E il Paese non puòin alcun modo con i terroristi”. Valter Mazzetti, Segretario generale Fspdichiara: “È giunta l’ora che si metta da parte ogni ipocrisia, e si abbia la fermezza di gestire questa situazione come è necessario, iniziando con il chiamare con il proprio nome le azioni di guerriglia para-terroristica che continuamente mettono a repentaglio la sicurezza generale, e l’incolumità di chi ...

