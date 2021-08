Scomparsa 35enne da Cerveteri | l’appello per ritrovare Viviana Benini | ‘Aiutiamo la famiglia’

(Di domenica 1 agosto 2021) Da giorni, una cittadina di Cerenova, non fa più rientro a casa, ha fatto perdere le sue tracce. E’ il sindaco di, Alessio Pascucci, ad aver pubblicato sui social un appello per divulgare la notizia e aiutare i familiari della donna, che sono tutti in apprensione da ore.da Cerenovaha 35 anni, è alta un metro e 70 centimetri, ha gli occhi castani e i capelli rossi. Chiunque dovesse avvistarla o avesse sue notizie, può contattare la famiglia al numero 3393586329 oppure rivolgersi ai Carabinieri. I parenti, come ...

