Schumacher incidente: prima delle qualifiche è stato medicato (Di domenica 1 agosto 2021) Un incidente nelle terze prove libere costa a Mick Schumacher del team Haas le qualifiche di Formula 1 in Ungheria. Oggi 1 Luglio il pilota partirà dalla pit lane nel Gp d’Ungheria. La sua monoposto ovviamente è stata danneggiata e il pilota è rimasto leggermente illeso e subito medicato al Medical Center. Ma questi ostacoli non fermano certamente Mick che proverà a prendere energie positive per farle esplodere in gara. Alpine team F1: Esteban Ocon e Fernando Alonso cercano la gloria Schumacher incidente: cosa è successo al pilota? Per Mick Schumacher la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Unnelle terze prove libere costa a Mickdel team Haas ledi Formula 1 in Ungheria. Oggi 1 Luglio il pilota partirà dalla pit lane nel Gp d’Ungheria. La sua monoposto ovviamente è stata danneggiata e il pilota è rimasto leggermente illeso e subitoal Medical Center. Ma questi ostacoli non fermano certamente Mick che proverà a prendere energie positive per farle esplodere in gara. Alpine team F1: Esteban Ocon e Fernando Alonso cercano la gloria: cosa è successo al pilota? Per Mickla ...

Advertising

infoitsport : Guarda l’incidente di Mick Schumacher nelle libere - infoitsport : Prove Libere 3 Budapest: Hamilton 'regola' Verstappen, Ferrari 4. e 5. con Sainz e Leclerc. Incidente per Schumache… - zazoomblog : Mick Schumacher che disastro: incidente nelle Libere 3. Il nome pesa? - #Schumacher #disastro: #incidente - Gianludale27 : Eliminati in Q1: Tsunoda (che ha lamentato mancanza di grip), Russell (ha sottolineato le difficoltà nel far funzio… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Mick': Per l'incidente di Mick Schumacher nella terza sessione di prove libere dell'#HungarianGP -