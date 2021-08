Scherma Olimpiadi Tokyo, Andrea Cassarà: “Siamo tutti sotto processo. C’è molto da riflettere e da fare” (Di domenica 1 agosto 2021) La Scherma è senza ombra di dubbio la grande delusione di queste Olimpiadi di Tokyo in chiave azzurra. L’ultimo dispiacere l’ha regalato la squadra fioretto maschile eliminata 45-43 dal Giappone ai quarti di finale. Un risultato inatteso che ha reso ancora più evidenti i problemi di questa spedizione. L’esperto Andrea Cassarà, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, non si nasconde e ammette che c’è qualcosa che non va e soprattutto che ci sarà tanto da lavorare: “Ci sarà molto da riflettere e da fare. Ci sarà da sedersi e capire un po’ di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Laè senza ombra di dubbio la grande delusione di questediin chiave azzurra. L’ultimo dispiacere l’ha regalato la squadra fioretto maschile eliminata 45-43 dal Giappone ai quarti di finale. Un risultato inatteso che ha reso ancora più evidenti i problemi di questa spedizione. L’esperto, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, non si nasconde e ammette che c’è qualcosa che non va e soprattutto che ci sarà tanto da lavorare: “Ci saràdae da. Ci sarà da sedersi e capire un po’ di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Le due facce di una notte italiana a Cinque cerchi: una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mist… - Eurosport_IT : Niente da fare, per la prima volta dal 1980 l'Italia chiude i Giochi Olimpici senza ori dalla scherma ??????… - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - Italia_Notizie : La scherma chiude senza ori. Il ct Cipressa attacca Di Francisca: «Non accetto voltafaccia disgustosi» - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, la scherma in rosso: senza ori e con il fioretto da rifondare #Tokyo2020 -