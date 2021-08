Scherma | l’amarezza del presidente del Coni Giovanni Malagò | “Faremo delle riflessioni”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) Il bilancio per quanto riguarda laazzurra in queste Olimpiadi di Tokyo è decisamente negativo. Nonostante le cinque medaglie, due d’argento e tre di bronzo che valgono il decimo posto nel medagliere di specialità, quella che è sempre stata probabilmente la disciplina di punta dell’Italia ha portato in dote poche soddisfazioni. Basti pensare che nella rassegna a cinque cerchi di Rio de Janeiro furono quattro le medaglie, un oro e tre argenti, con l’aggravante dell’assenzaprove a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. A Londra 2012 l’Italia chiuse al 1° posto il medagliere con sette medaglie di cui tre d’oro, due d’argento e tre ...