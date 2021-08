Scherma, Italia senza ori dopo 41 anni alle Olimpiadi. Decisive le due stagioni senza gare (Di domenica 1 agosto 2021) Da Mosca 1980 a Tokyo 2021, quarantuno anni dopo la Scherma Italiana chiude un’Olimpiade senza una medaglia d’oro. A mettere la parola fine sull’evitare questo record negativo è stata l’eliminazione ai quarti di finale dei fiorettisti per mano del Giappone. Una sconfitta inaspettata, nonostante un avversario ostico, e che rappresenta probabilmente la più grande delusione di questi Giochi Olimpici, visto che il fioretto maschile sembrava essere la più attrezzata a cogliere il risultato più importante. Invece ancora una volta gli azzurri sono crollati nel finale, caratteristica di molte ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Da Mosca 1980 a Tokyo 2021, quarantunolana chiude un’Olimpiadeuna medaglia d’oro. A mettere la parola fine sull’evitare questo record negativo è stata l’eliminazione ai quarti di finale dei fiorettisti per mano del Giappone. Una sconfitta inaspettata, nonostante un avversario ostico, e che rappresenta probabilmente la più grande delusione di questi Giochi Olimpici, visto che il fioretto maschile sembrava essere la più attrezzata a cogliere il risultato più importante. Invece ancora una volta gli azzurri sono crollati nel finale, caratteristica di molte ...

