Scherma | Cipressa risponde a Di Francisca | “Sputa veleno nel piatto dove ha mangiato | non ha rispetto”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) L’Italia dellaha chiuso le Olimpiadi di Tokyo 2021 senza conquistare medaglie d’oro: 0 assoluto nella casella del metallo più pregiato, come non accadeva addirittura dal 1980 e come è capitato complessivamente soltanto quattro volte alle nostre latitudini (1908, 1964, 1968). Gli azzurri hanno deluso durante i Giochi, è mancato il guizzo per salire sul gradino più alto del podio nelle 12 gare in programma (da quest’anno è stata abolitata la rotazione delle armi per le prove a squadre) e il risultato è davvero lacunoso per un Paese che ha in questo sport uno dei suoi storici fortini alle Olimpiadi. Nel corso di questi dieci giorni non sono mancate le polemiche e le ...