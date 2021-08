Sant’Alfonso Maria de’Liguori, il missionario delle anime perdute (Di domenica 1 agosto 2021) Il 1 agosto ricorre la morte del vescovo e dottore della Chiesa, Sant’Alfonso Maria de’Liguori. La sua, una missione volta alla predicazione e all’evangelizzazione tra i poveri e coloro dalle anime perdute. Lui, autore anche di opere letterarie, teologiche e compositore musicale. Nato a Napoli il 27 settembre 1696 da una famiglia benestante, intraprende dapprima gli studi filosofici e di diritto per poi dedicarsi alla missione evangelizzatrice tra i più poveri di spirito. Nel 1726, l’ordinazione al sacerdozio. Nel 1732 fonderà la Congregazione del Santissimo Redentore con la quale valicherà i confini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Il 1 agosto ricorre la morte del vescovo e dottore della Chiesa,. La sua, una missione volta alla predicazione e all’evangelizzazione tra i poveri e coloro dalle. Lui, autore anche di opere letterarie, teologiche e compositore musicale. Nato a Napoli il 27 settembre 1696 da una famiglia benestante, intraprende dapprima gli studi filosofici e di diritto per poi dedicarsi alla missione evangelizzatrice tra i più poveri di spirito. Nel 1726, l’ordinazione al sacerdozio. Nel 1732 fonderà la Congregazione del Santissimo Redentore con la quale valicherà i confini ...

Advertising

positanonews : Oggi la Chiesa festeggia Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori tra le #news - ViteAnto : RT @UCSCEI: Memoria di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, che rifulse per la sua premura per le anime, i suoi… - antonaccigabria : RT @AdpSiena: “I pulcini delle rondini non fanno altro che gridare, cercando con ciò l’aiuto e l’alimento alle loro madri. Così dobbiamo se… - boquito67 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Sant' Alfonso Maria de' Liguori - mdream_m : RT @AdpSiena: “I pulcini delle rondini non fanno altro che gridare, cercando con ciò l’aiuto e l’alimento alle loro madri. Così dobbiamo se… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Alfonso Maria Oggi la Chiesa festeggia Sant' Alfonso Maria de' Liguori - Positanonews Positanonews