Salta il sito delle vaccinazioni della Regione Lazio | Lo staff di Zingaretti | “Sotto attacco dei pirati informatici”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 agosto 2021) Un complotto di agguerriticontro il governatore del Nicolae il suo assessore alla Salute, Alessio D’Amato? Detta così, fa sorridere. Eppure, dallasono certi che vi sia un “potente” in atto. E lo riportano con grande enfasi. “Potentehacker” «È in corso un potentehacker al Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Saluterete vaccinale». Lo ha comunicato in una nota L’Unità di Crisi Covid 19 ...