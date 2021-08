Salerno-Procida-Salerno, da oggi collegamenti diretti con Alicost (Di domenica 1 agosto 2021) di Monica De Santis Dalle 7,50 di questa mattina, dalla stazione marittima di Salerno, sarà possibile salire a bordo di una motonave veloce che porterà turisti e salernitani fino a Procida. A rendere possibile il collegamento diretto con l’isola partenopea, che nel 2022 sarà?Capitale della cultura, è l’Alicost, che per tutto il mese di agosto offrirà il servizio, per poi riattivarlo nella primavera del 2022. La motonave veloce, come detto partirà da Salerno ed il costo del biglietto di sola andata sarà di euro 29,90, con riduzione prevista solo per i minori di 12 anni. Prima tappa ad ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 agosto 2021) di Monica De Santis Dalle 7,50 di questa mattina, dalla stazione marittima di, sarà possibile salire a bordo di una motonave veloce che porterà turisti e salernitani fino a. A rendere possibile il collegamento diretto con l’isola partenopea, che nel 2022 sarà?Capitale della cultura, è l’, che per tutto il mese di agosto offrirà il servizio, per poi riattivarlo nella primavera del 2022. La motonave veloce, come detto partirà daed il costo del biglietto di sola andata sarà di euro 29,90, con riduzione prevista solo per i minori di 12 anni. Prima tappa ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Procida Ascesa variante Delta in Italia: annullate per agosto alcune manifestazioni spettacolistiche Ma anche sulle isole della Campania da Ischia a Capri sino a Procida sono stati cancellati molti eventi. La situazione è la stessa in altre parti di Italia.

Ma che bella... Salerno pulita Si trovano in via Da Procida, quando chiedono informazioni sulla strada più breve per la Cattedrale e su cos'altro possono andare a visitare. Ed è così che indicandogli San Pietro a Corte si ...

Salerno, Costiera Amalfitana, Ischia, Capri e Procida in un solo viaggio dal 1' agosto Salernonotizie.it Salerno, Costiera Amalfitana, Ischia, Capri e Procida in un solo viaggio dal 1’ agosto Stampa Da Salerno a Procida attraversando i luoghi più suggestivi dei Golfi di Napoli e Salerno, con tappa ad Amalfi, Positano, Capri e Ischia per poi sbarcare nella Capitale Italiana della Cultura 20 ...

Il Villaggio Sportivo del CSI Salerno apre le porte agli sport paralimpici Stampa “Salerno lo sport per tutti”. Il Villaggio Sportivo del CSI apre le porte alla disabilità. Grazie all’accordo tra il CIP Campania, il CSI Salerno e l’Asd Crazy Ghosts, con il supporto dell’ammi ...

