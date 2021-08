Salerno | Cammarota | “Nessuna prevenzione per gli incendi | si rischia grosso”

(Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ‘Non vorremmo assistere al solito disastro annunciato. Siamo ad agosto e glisono una probabile costante. Ogni anno si annunciano interventi che poi non si realizzano, mettendo in pericolo cittadini e le nostre aree verdi collinari’. Così l’avvocato Antonio, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de La Nostra Libertà che insieme a Francesco Vota, dirigente de ‘La Nostra Libertà’ lancia l’allarme e annuncia provvedimenti. ‘Presenteremo una interpellanza al sindaco e affronterò il caso in commissione trasparenza. Per evitare la devastazione delle nostre colline ...

