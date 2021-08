Rossi Tanal | finalmente ci siamo

(Di domenica 1 agosto 2021) La telenovela tra(con la partecipazione straordinaria di Aramco) arriva alla conclusione, e sarà forse un lieto fine. Con un comunicato stampa, la holding di proprietà di Sua Altezza Reale Principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud annuncia che, nei pmi giorni, si terrà una conferenza stampa nella quale si presenteranno i progetti relativi al motorsport. La conferenza (che si terrà nella residenza privata del Principe, a Riyadh) dovrebbe porre fine una volta per tutte alle malelingue che avevano messo in discussione l’accordo di sponsorizzazione con VR46, cosa che aveva irritato i diretti ...

Adesso non c'è davvero più dubbio. Il team di MotoGP VR46 nel 2022 avrà un super sponsor. Al fianco di Valentinoci saràEntertainment Sport&Media , la holding del principe saudita Abdulaziz Al Saud: l'annuncio verrà dato direttamente dal membro della casa reale saudita nei prossimi giorni, nel corso ...... che servirà a spiegare l'impegno dellaEntertainment Sport & Media nel Motomondiale, ... MotoGP: Valentino& Co, altro che vacanze! I pro e contro Ma quanto gioverebbe un'operazione del ...La Tanal, azienda che gestirà la presenza dell'Aramco VR46 in MotoGP, ha annunciato una conferenza stampa di Valentino Rossi ...Annunciata una conferenza stampa ufficiale a Riyadh per i prossimi giorni: il principe Abdulaziz Al Saud svelerà tutti i progetti di Tanal Entertainment e ufficializzerà il progetto con il team VR46 i ...