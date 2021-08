Roma, nuovo tentativo di furto nell’abitazione di Smalling: ladri in fuga dopo l’arrivo della sicurezza (Di domenica 1 agosto 2021) Nuova disavventura per il difensore della Roma, Chris Smalling, vittima di un secondo tentativo di furto nella propria abitazione dopo quello subito nello scorso mese di aprile. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la sorveglianza privata, intorno alla mezzanotte, ha intercettato attraverso le telecamere due persone che si erano introdotte nel giardino della villa del centrale inglese. Fortunatamente, però, i due ladri sono poi fuggiti a piedi dopo l’arrivo dell’auto di sicurezza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Nuova disavventura per il difensore, Chris, vittima di un secondodinella propria abitazionequello subito nello scorso mese di aprile. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la sorveglianza privata, intorno alla mezzanotte, ha intercettato attraverso le telecamere due persone che si erano introdotte nel giardinovilla del centrale inglese. Fortunatamente, però, i duesono poi fuggiti a piedidell’auto di. SportFace.

