Roma, Florenzi in uscita: ecco le possibili destinazioni (Di domenica 1 agosto 2021) L'avventura di Alessandro Florenzi in maglia giallorossa è destinata a interrompersi di nuovo. Il terzino italiano è tornato dal prestito al Paris Saint-Germain che non lo ha riscattato. Ora, cerca una nuova sistemazione e le offerte non mancano. Infatti, dopo aver giocato poco all'Europeo, per via di un infortunio e delle ottime prestazioni di Di Lorenzo, è pronto a regalarsi una nuova esperienza dopo l'ottima stagione giocata al PSG. Sul terzino Romano c'è il Lione in Francia ma anche la Fiorentina, che sta aspettando l'offerta giusta per far partire Pol Lirola. Se dovesse partire, potrebbe affondare il colpo per Florenzi che già ...

