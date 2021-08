Roba mai vista, un italiano in finale dei 100 metri: Jacobs scrive la storia (con il record europeo). E ora... (Di domenica 1 agosto 2021) Sì, Marcell Jacbos, hai già scritto la storia d'Italia. Il velocista è infatti il primo italiano di sempre a qualificarsi per una finale olimpica sui 100 metri. Corre in 9''84 facendo segnare il nuovo record d'Europa. Più veloce anche di Carl Lewis. Un'impresa eccezionale, in vista della finalissima, il via alle 14.50. Il sogno, ora, ovviamente, è quello di strappare una medaglia. Sogno che ha oggettive possibilità di realizzarsi. Al contrario, non si qualifica per la finale Filippo Tortu: chiude al settimo posto in 10''16 e resta dunque fuori dall'ultimo atto. "Penso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Sì, Marcell Jacbos, hai già scritto lad'Italia. Il velocista è infatti il primodi sempre a qualificarsi per unaolimpica sui 100. Corre in 9''84 facendo segnare il nuovod'Europa. Più veloce anche di Carl Lewis. Un'impresa eccezionale, indella finalissima, il via alle 14.50. Il sogno, ora, ovviamente, è quello di strappare una medaglia. Sogno che ha oggettive possibilità di realizzarsi. Al contrario, non si qualifica per laFilippo Tortu: chiude al settimo posto in 10''16 e resta dunque fuori dall'ultimo atto. "Penso di ...

