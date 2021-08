Rischio di demenza? Attenzione a questi cinque alimenti (Di domenica 1 agosto 2021) C’è una stretta correlazione tra gli alimenti che mangiamo e la salute del nostro cervello, ecco 5 cibi che potrebbero danneggiarlo. Adobe stockIl cervello è la ‘centrale operativa’ del nostro corpo, per questo motivo è importante preservarne la salute e l’integrità. Sopratutto alla luce di uno studio dell’Università di Cambridge, pubblicato nel 2014 su The Lancet Neurology, nel quale si prevede un picco di 76 milioni di casi di Alzheimer entro il 2014. La ‘buona’ notizia è che 1 caso su 3 è prevedibile andando ad agire sui sette fattori di Rischio principale: fumo, diabete, depressione, ipertensione, obesità, sedentarietà e scarso ... Leggi su chenews (Di domenica 1 agosto 2021) C’è una stretta correlazione tra gliche mangiamo e la salute del nostro cervello, ecco 5 cibi che potrebbero danneggiarlo. Adobe stockIl cervello è la ‘centrale operativa’ del nostro corpo, per questo motivo è importante preservarne la salute e l’integrità. Sopratutto alla luce di uno studio dell’Università di Cambridge, pubblicato nel 2014 su The Lancet Neurology, nel quale si prevede un picco di 76 milioni di casi di Alzheimer entro il 2014. La ‘buona’ notizia è che 1 caso su 3 è prevedibile andando ad agire sui sette fattori diprincipale: fumo, diabete, depressione, ipertensione, obesità, sedentarietà e scarso ...

Advertising

infoitsalute : Questi 6 cibi fanno al male al cervello aumentando il rischio di demenza - GDemola : @bobbyjunior77 @Marco_dreams Non so cosa rischio a dire questo: a me sembra un giornale filomafioso. Tanto sono una… - FederikaVitale : Bere una certa quantità di caffè al giorno aumenta il rischio di demenza - Nabu : Bere 7+ tazze di caffè al giorno aumenta il rischio di demenza (foto mia) - focusTECHit : Bere una certa quantità di caffè al giorno aumenta il rischio di demenza - | -