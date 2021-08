Rio Ferdinand a Cristiano Ronaldo |  «Cosa succede?» Il retroscena

(Di domenica 1 agosto 2021) Rio, ex difensore del Manchester United, ha rilasciato un’intervista, parlando così diCome riferito da AS, Rioha ripercorso questi ricordi legati a. Le sue dichiarazioni. «Ho camminato per casa sua e ho visto una decina di persone nella sua stanza. Ho detto: chi sono queste persone?stando? E lui mi ha risposto con molta semplicità, presentandomeli…Questo è il mio cuoco, questa è la mia fisioterapista, questo è il mio medico e questo è il mio personal ...

Difensore centrale classe 1997, paragonato ad un certo, White sbarca a Londra per ben 50 milioni di sterline, pari a poco più di 58 milioni di euro. Cresciuto nel Brighton, nel corso ...