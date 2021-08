Rino Gaetano | a 40 anni dalla sua misteriosa morte parla la sorella Anna

(Di domenica 1 agosto 2021) Ecco le dinamiche dell’incidente che ha portato allae le smentite delladopo le ipotesi dei fan. Il cantautore nato a Crotone, in Calabria il 29 ottobre 1950, avrebbe compiuto proprio l’anno scorso 70. Era il 2 giugno 1981 quandomuore in un incidente stradale. Da quella notte le teorie sulla sua scomparsa sono molte, tra cui quella che lui fu rifiutato dagli ospedali nella notte del tragico incidente, o che lo avesse previsto in una canzone scritta 10prima. La notte dell’incidente ...

... dalle prime edizioni fino ai giorni d'oggi ricordiamo tanti altri i nomi di cantanti come Gianni Morandi, Gino Paoli, Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla,, ...... con la direzione artistica del musicista e produttore discograficoMarchese. Alle ore 21.00, ... Il restauro è stato a cura del maestroEdoardo Alagna. 'L'opera, già celebre per il suo ...L’artista è stato colpito da un infarto mentre si trovava sul palco di San Benedetto del Tronto Gli Stadio, scrivono sui loro social che l’infarto e’ stato superato brillantemente da ...L’inizio del mese di agosto, nei paesi della provincia, è caratterizzato dall’intensificarsi delle feste patronali occasioni per gli emigrati di tornare per riabbracciare i propri cari. Le iniziative ...