Rientro a scuola, Altamore (Pd Sicilia): “Vaccino è importante ma da solo non basta” (Di domenica 1 agosto 2021) "Il Vaccino è importante per un Rientro sicuro, per garantire il diritto allo studio e per evitare la DAD, ma non basta! La scuola, soprattutto nelle regioni del Sud, a settembre rischia di riaprire con i problemi di sempre. Il distanziamento rimane l’unico mezzo per evitare il contagio. I fondi del PNNR devono essere spesi adesso per realizzare un nuovo modello di scuola. Riapertura delle scuole a settembre". Lo scrive Caterina Altamore, responsabile Dipartimento scuola PD Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 1 agosto 2021) "Ilper unsicuro, per garantire il diritto allo studio e per evitare la DAD, ma non! La, soprattutto nelle regioni del Sud, a settembre rischia di riaprire con i problemi di sempre. Il distanziamento rimane l’unico mezzo per evitare il contagio. I fondi del PNNR devono essere spesi adesso per realizzare un nuovo modello di. Riapertura delle scuole a settembre". Lo scrive Caterina, responsabile DipartimentoPD. L'articolo .

Advertising

alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - granati_mauro : RT @lacordacura: Ho ricevuto un SMS dal mio medico che mi invitava a vaccinare mio figlio di 12 anni. In caso di risposta negativa lo avreb… - Piero42395724 : RT @lacordacura: Ho ricevuto un SMS dal mio medico che mi invitava a vaccinare mio figlio di 12 anni. In caso di risposta negativa lo avreb… - LatinaBiz : Scuola La Regione Lazio e l'Ufficio scolastico regionale scrivono a tutte le scuole del territorio rivolgendo un u… - AnnaAlisa12 : RT @lacordacura: Ho ricevuto un SMS dal mio medico che mi invitava a vaccinare mio figlio di 12 anni. In caso di risposta negativa lo avreb… -