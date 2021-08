Referendum giustizia – La Lega raccoglie altre 35mila firme

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Referendum giustizia

Leggi anche Salvini:sullaaiuta il Governo ad accelerare. Al via raccolta firme Quanto può crescere in più l'Italia se facessimo le riforme? Bonafede: voterò la fiducia ...Proprio in tema diil Codacons, attraverso il suo presidente Carlo Rienzi, ha firmato iper lagiusta promossi dal Partito Radicale e dalla Lega, allo scopo di chiedere ...Il Codacons apre uno sportello per i cittadini della Regione Calabria che subiscono abusi e ingiustizie nei processi Il Codacons apre anche in Calabria lo sportello “SOS malagiustizia” per offrire ass ...Sono state raccolte 35mila firme, da venerdì a oggi, nei mille gazebo organizzati dalla Lega da Nord a Sud per i referendum sulla ...