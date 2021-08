Ranica. Daniele Gandossi morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto (Di domenica 1 agosto 2021) Sinistro mortale nella Bergamasca. In via Marconi, a Ranica, ha perso la vita Daniele Gandossi. Il centauro di 26 anni è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto. Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone. Si tratta di una coppia di 53 e 54 anni che viaggiava su uno scooter e due automobilisti. Le loro condizioni non sono gravi: sono stati ricoverati chi all’ospedale di Alzano Lombardo e chi al Papa Giovanni XXIII per accertamenti. Daniele Gandossi era alla giuda di una Ducati e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 agosto 2021) Sinistro mortale nella Bergamasca. In via Marconi, a, ha perso la vita. Il centauro di 26 anni èsulcon. Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone. Si tratta di una coppia di 53 e 54 anni che viaggiava su uno scooter e due automobilisti. Le loro condizioni non sono gravi: sono stati ricoverati chi all’ospedale di Alzano Lombardo e chi al Papa Giovanni XXIII per accertamenti.era alla giuda di una Ducati e ...

