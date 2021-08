PSG, Pochettino: «Abbiamo dominato, fallita un’occasione» (Di domenica 1 agosto 2021) Mauricio Pochettino analizza la sconfitta contro il Lille nella Supercoppa di Francia: ecco le dichiarazioni del tecnico Mauricio Pochettino, ai microfoni di Amazon, ha parlato della sconfitta in Supercoppa di Francia contro il Lille. «Sono deluso perché Abbiamo fallito l’occasione per vincere un titolo, ma nel complesso Abbiamo giocato meglio dei nostri avversari. Abbiamo dominato specialmente ad inizio secondo tempo ma non è bastato per pareggiare i conti, vorrei fare i complimenti al Lille per il successo: siamo solo all’inizio della stagione dunque non c’è bisogno di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Mauricioanalizza la sconfitta contro il Lille nella Supercoppa di Francia: ecco le dichiarazioni del tecnico Mauricio, ai microfoni di Amazon, ha parlato della sconfitta in Supercoppa di Francia contro il Lille. «Sono deluso perchéfallito l’occasione per vincere un titolo, ma nel complessogiocato meglio dei nostri avversari.specialmente ad inizio secondo tempo ma non è bastato per pareggiare i conti, vorrei fare i complimenti al Lille per il successo: siamo solo all’inizio della stagione dunque non c’è bisogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino Francia, il Lille vince la Supercoppa - Battuto 1 - 0 il PSG Vittoria per il Lille in Israele contro il PSG nella Supercoppa di Francia: Pochettino inizia la stagione con una sconfitta Pochettino © Getty ImagesSi è disputata questa sera la Supercoppa di Francia tra il Lille, vincitore dell'ultima Ligue ...

Supercoppa francese, delusione PSG: il Lilla vince 1 - 0 e alza il trofeo ... è bastato un gol al 45' di Xeka per superare l'undici di Pochettino che non ha schierato molti big. Per il Lilla è la prima Supercoppa nazionale della storia e la vittoria è stata meritata. Il Psg ...

PSG, Pochettino: "Fallita un'occasione, ma ci sono altre competizioni da vincere" TUTTO mercato WEB Francia, il Lille vince anche la Supercoppa: PSG battuto 1-0 Il primo titolo della stagione 2021-22 in Francia cioè la Supercoppa va al Lille che stende il Psg I Campioni di Francia vincono 1-0 grazie al gran gol di Xeka al 44' del primo tempo. Non è bastato il ...

Il Lilla è la bestia nera del Psg: 1-0 in Supercoppa, fischi per Hakimi per motivi extra-calcio Continuano le delusioni del Psg che non riesce a mettere in mostra la grandissima qualità dei suoi calciatori. La squadra di Pochettino ha perso in finale di Supercoppa contro il Lilla, la sfida si è ...

