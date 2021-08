Advertising

Claudione_B : I campioni di Francia battono di nuovo il PSG e si aggiudicano il primo trofeo della nuova stagione. Al Bloomfield… - Sport_Fair : Prima finale e prima sconfitta per il #PSG #Pochettino comincia malissimo la nuova stagione - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #PSG, la nuova stagione inizia male: la #Supercoppa di Francia è del #Lille #LOSCPSG - PianetaMilan : #PSG, la nuova stagione inizia male: la #Supercoppa di Francia è del #Lille #LOSCPSG - sportli26181512 : Il Lille vince la Supercoppa di Francia: decide un gran gol di Xeka. PSG ko: I campioni di Francia battono di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG nuova

di Claudio Franceschini) LILLE: ECCO LASTAGIONE Si sta avvicinando il momento di Lille: la Supercoppa di Francia 2021, ufficialmente conosciuta come Trophée des Champions, apre di ...Diretta/ Lille(risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! (Supercoppa) L'ultimo quarto ... replicato pochi istanti più tardi da unafolata offensiva, con Marong che sfiora di testa il ...In questo momento, a Tel Aviv, il Psg di Mauricio Pochettino sta sfidando il Lille, Campione di Francia per il Trophée des Champions. Il tecnico ha deciso di schierare in campo, dal primo minuto Achra ...La Supercoppa di Francia e' del Lille. Il primo titolo stagionale francese se l'aggiudicano i campioni in carica della Ligue 1 che superano il Psg, detentore della coppa nazionale, per 1-0 grazie a un ...