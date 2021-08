PSG, Draxler: «Tante assenze, ora ci concentriamo sull’obiettivo Ligue 1» (Di domenica 1 agosto 2021) Julian Draxler commenta in maniera amara la sconfitta in Supercoppa di Francia: le dichiarazioni del tedesco Il PSG perde il primo trofeo della stagione: Supercoppa di Francia al Lille, con la vittoria per 1-0. Le sue dichiarazioni post gara a Sky Sport in cui analizza la sconfitta e fissa l’obiettivo Ligue 1. «La differenza l’ha fatta solo il gol. Non abbiamo giocato una brutta gara, nonosTante le Tante assenze e una condizione ancora non ottimale. Ci concentreremo fin da domani sull’obiettivo Ligue1». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Juliancommenta in maniera amara la sconfitta in Supercoppa di Francia: le dichiarazioni del tedesco Il PSG perde il primo trofeo della stagione: Supercoppa di Francia al Lille, con la vittoria per 1-0. Le sue dichiarazioni post gara a Sky Sport in cui analizza la sconfitta e fissa l’obiettivo1. «La differenza l’ha fatta solo il gol. Non abbiamo giocato una brutta gara, nonoslee una condizione ancora non ottimale. Ci concentreremo fin da domani1». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : PSG Draxler Supercoppa di Francia, Lille - PSG 1 - 0: diretta live e risultato finale PSG (4 - 3 - 3): Navas; Hakimi, Diallo, Kehrer, Kurzawa; Herrera, Gueye, Dina Ebimbe; Draxler, Icardi, Gharbi. Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Lille - PSG sarà trasmesso in ...

Diretta/ Lille Psg (risultato finale 1 - 0) streaming: trofeo ai Campioni di Francia! Annullato un gol a Icardi al 29 per fuorigioco, arriva un cartellino giallo per Luiz Araujo e Draxler, ma è al 91 che il PSG ha la palla buona per il pareggio, ma sulla conclusione quasi a botta ...

PSG, Draxler: "E' dura perdere una finale ma dobbiamo accettare il verdetto" TUTTO mercato WEB Al Lille la Supercoppa di Francia La Supercoppa di Francia e' del Lille. Il primo titolo stagionale francese se l'aggiudicano i campioni in carica della Ligue 1 che superano il Psg, detentore della coppa nazionale, per 1-0 grazie a un ...

Pagelle Lille-Psg 1-0, voti e tabellino Supercoppa di Francia 2021 Le pagelle di Lille-Psg 1-0 con i voti e il tabellino della Supercoppa di Francia 2021. A Tel Aviv, in campo neutro in Israele, successo – il primo della sua storia – per il LOSC che supera i parigini ...

