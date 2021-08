PS5 con Dualsense brandizzati McDonald' s? Sony blocca tutto perché non erano autorizzati

(Di domenica 1 agosto 2021) Qualche giorno fa, vi avevamo riportato di una particolare iniziativa organizzata da's Australia, in occasione del suo 50° anniversario. La nota compagnia di fast food avrebbe realizzato 50 speciali controllerper PlayStation 5, per offrirli come giveaway, durante una speciale settimana di eventi livestream, ad alcuni fortunati utenti australiani. Ilin questione, decorato con immagini di patatine fritte, hamburger equello che c'è di più caratteristico in un's, è oggettivamente brutto come il peccato, ma si tratta comunque di un oggetto da collezione che poteva ...

Sony blocca i controller DualSense di PS5 che McDonalds Australia aveva realizzato perché non sono stati autorizzati. Per fortuna, erano anche piuttosto brutti..