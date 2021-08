Previsioni di crescita | ecco perché è falso dire che l’Italia farà meglio della Germania

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago – Stando all’ultimo bollettino del Fmi, ledidel Pil italiano per l’anno in corso sembrano lusinghiere. Al netto di future chiusure (che già si preventivano), il Prodotto del 2021 dovrebbe segnare +4,9%. Numeri che non si vedevano dal 1979, quando con un rotondo +6% superammo per l’ultima volta la soglia dei cinque punti percentuali.Con questedisi collocherebbe di una manciata di decimali (+0,3) al di sopramedia dell’eurozona. Superando persino la, per la quale si prevede un più “magro” +3,6%. ...