Preghiera per chiedere a Dio il ristoro del corpo e dello spirito – 1° agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di agosto, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del nostro spirito: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 1 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del nostro: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

enricoruggeri : Tanta stima, tanto affetto e una preghiera per #GaetanoCurreri - Pontifex_it : Sarebbe bello chiederci ogni giorno: “Oggi che cosa porto a Gesù?”. Lui può fare molto con una nostra preghiera, co… - VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - GabriellaRoma : in cammino verso il Signore Gesù: angolo per la preghiera - tyunsie : una preghiera per la bocca di taehyun -