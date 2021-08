' Possiamo avere due ori?' Guarda l' emozionante finale della gara di Tamberi

(Di domenica 1 agosto 2021) Un fantastico oro quello di Gianmarcoche vince nel salto in alto ex aequo con Barshim. L'azzurro salta 2.37, come l'avversario, che poi decide di non andare allo spareggio. E non perderti ...

Advertising

LauraRenda : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - Francescoiava : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - brightlypainted : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - Franci_Gambo : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - Bho55438434 : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo avere

Generazione Scuola

Un fantastico oro quello di Gianmarco Tamberi che vince nel salto in alto ex aequo con Barshim. L'azzurro salta 2.37, come l'avversario, che poi decide di non andare allo spareggio. E non perderti ...... nonpiù parlare positivamente della vita buona e del bene, ma solo negativamente, cioè in ... Egli non condivide l'idea che l'arte debbaun'istanza pedagogica, che debba in qualche modo ...Cena a Roma tra Ramadani e Tare per parlare dell'attaccante in uscita dall'Eintracht Francoforte e che potrebbe fare al caso dei ...L'ex PlayStation Shawn Layden parla di Xbox Game Pass, AAA a rischio insostenibilità e della creatività da proteggere in una intervista imperdibile.