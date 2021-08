PlayStation 5, Sony blocca la distribuzione dei Dualsense brandizzati McDonald's, non erano autorizzati! (Di domenica 1 agosto 2021) Qualche giorno fa, vi avevamo riportato di una particolare iniziativa organizzata da McDonald's Australia, in occasione del suo 50° anniversario. La nota compagnia di fast food avrebbe realizzato 50 speciali controller Dualsense per PlayStation 5, per offrirli come giveaway, durante una speciale settimana di eventi livestream, ad alcuni fortunati utenti australiani. Il Dualsense in questione, decorato con immagini di patatine fritte, hamburger e tutto quello che c'è di più caratteristico in un McDonald's, è oggettivamente brutto come il peccato, ma si tratta comunque di un oggetto da collezione che poteva ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021) Qualche giorno fa, vi avevamo riportato di una particolare iniziativa organizzata da's Australia, in occasione del suo 50° anniversario. La nota compagnia di fast food avrebbe realizzato 50 speciali controllerper5, per offrirli come giveaway, durante una speciale settimana di eventi livestream, ad alcuni fortunati utenti australiani. Ilin questione, decorato con immagini di patatine fritte, hamburger e tutto quello che c'è di più caratteristico in un's, è oggettivamente brutto come il peccato, ma si tratta comunque di un oggetto da collezione che poteva ...

