Pjanic Juventus: nuovi contatti tra agenti e bianconeri. Le ultime

Pjanic Juventus: l'entourage del bosniaco contatta ancora i bianconeri. I dettagli legati al futuro del calciatore del Barcellona Secondo quanto riportato da Goal.com, nelle ultime ore l'agente di Miralem Pjanic ha contattato nuovamente la Juventus per accelerare il passaggio del bosniaco a Torino. Ora è tutto nelle mani della Juventus, che prima vuole chiudere la questione Manuel Locatelli, e poi deve anche piazzare un centrocampista in uscita. I due giocatori, comunque, non sono alternativi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

