Pioggia e vento in tutto il Friuli | alberi caduti e allagamenti Eccezionale grandinata nel Pordenonese

(Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Bambini scomparsi, in Fvg 3 su 4 sono minorenni: il… Dati Covid in miglioramento in Fvg, ma preoccupano… I grandi concerti già sold out ...

Advertising

Toothless_Wife : @fixsxng Beata te. Dove sto io fino a qualche ora fa, oltre al caldo, c'era anche un vento bollente. Quindi la piog… - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 24.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 49.0km/h, #Press. 1005.5hPa - BLturismo : RT @GOBelluno: Info #meteo #Belluno aggiornamento ore 18:43 - Temperatura 17.0 °C (min 14.6 / max 25.7) - Umidità 97 perc. - Vento 0.9 m/s… - MeteoParisi : Ora 2021-08-01 19:36:30 Temperatura 33.8 °C Umidita' 36.0 % Punto di rugiada 16.6°C Temperatura percepita 35.5 °C… - ViesteMeteoLive : 1/8/2021 alle ore 19:40 - Temperatura : 36.0 ° - Pressione : 1007.7 mb - Umidità : 34 % - Vento direzione e forza :… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vento

Primocanale

Il maltempo in Friuli.in tutto il Friuli. Alberi e rami caduti a Tarcento, Cormons, Magnano in Riviera. Nimis, Campolongo Tapogliano lungo la strada regionale 252, San Daniele del Friuli - loc. Villa ...RONCEGNO. Il fortunale della notte scorsa ha portatoe grandine. Ma a Roncegno invece una disastrosa tromba d'aria, che ha devastato il secolare ...che non hanno resistito alla furia del' ...Sono stati tutti tratti in salvo i quattordici escursionisti bloccati in quota sulle Alpi Carniche Occidentali grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino. Si trattava ...FORNI DI SOPRA (Ud) - Sono stati tutti tratti in salvo i quattordici escursionisti bloccati in quota sulle Alpi Carniche Occidentali grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra ...