Piatti freddi estivi | 5 ricette deliziose

(Di domenica 1 agosto 2021) Sbagliamo a collegare una pietanza fredda e leggera solamente alle insalate: anche in estate possiamo sbizzarrirci in cucina, per quanto lontani da forno e fornelli! Basta applicare i nostri consigli e avrete un menu perfetto per le giornate più afose, anche in occasioni più formali come una cena in terrazzo con amici o parenti. Useremo tante spezie, carne, pesce, e persino la frutta per rendere meno afosi e noiosi i prossimi pasti.