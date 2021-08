Piace al Napoli, per Mady Camara c'è la concorrenza da un club di Bundesliga (Di domenica 1 agosto 2021) Uno dei reparti che il Napoli intende rinforzare in vista della prossima stagione è sicuramente il centrocampo. Gli azzurri hanno infatti l'esigenza di inserire una pedina che possa sostituire Bakayoko, tornato per fine prestito al Chelsea, e Demme attualmente infortunato. Tanti i nomi accostati ai partenopei, tra cui il roccioso mediano dell'Olympiacos, Mady Camara. Sul 24enne guineano, però, pare che in queste ore sia arrivato un sondaggio da un club di Bundesliga. A confermarlo è su Twitter il giornalista greco Giannis Chorianopoulos. ECCO IL TWEET: A club from ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 agosto 2021) Uno dei reparti che ilintende rinforzare in vista della prossima stagione è sicuramente il centrocampo. Gli azzurri hanno infatti l'esigenza di inserire una pedina che possa sostituire Bakayoko, tornato per fine prestito al Chelsea, e Demme attualmente infortunato. Tanti i nomi accostati ai partenopei, tra cui il roccioso mediano dell'Olympiacos,. Sul 24enne guineano, però, pare che in queste ore sia arrivato un sondaggio da undi. A confermarlo è su Twitter il giornalista greco Giannis Chorianopoulos. ECCO IL TWEET: Afrom ...

Advertising

Gianca6611 : RT @Carmen24583545: ... E poi se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti asc… - Shared28066336 : Un anno fantastico per lo sport italiano. Finale di wimbledon, europei di calcio, 2 medaglie d'oro, il gol di Farao… - AveArt2012 : RT @Carmen24583545: ... E poi se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti asc… - ElenaOrsi76 : RT @Carmen24583545: ... E poi se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti asc… - gigginotweet : @antoniofraioli9 @Torrenapoli1 Berge non mi piace, Koopmeiners difficile. Prenderei Schouten, perfetto per il Napol… -