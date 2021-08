Pfizer e Moderna, il "ricatto" sul prezzo a cui l'Europa ha ceduto: soldi, ecco tutte le cifre (Di domenica 1 agosto 2021) Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo dei loro vaccini negli ultimi contratti di fornitura all'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%. I termini degli accordi, per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati. E ciò dopo che i dati degli studi di Fase 3 hanno evidenziato che i vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai vaccini più economici sviluppati da Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)hanno aumentato ildei loro vaccini negli ultimi contratti di fornitura all'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times,ha aumentato ildel proprio vaccino di oltre il 25% edi oltre il 10%. I termini degli accordi, per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati. E ciò dopo che i dati degli studi di Fase 3 hanno evidenziato che i vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai vaccini più economici sviluppati da Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson. ...

