Pescara brucia: l'incendio nella pineta Dannunziana (Di domenica 1 agosto 2021) Non si fermano le fiamme nella penisola: dopo la devastazione degli scorsi giorni in Sardegna e in Sicilia, oggi è Pescara che brucia sotto un incendio. In Abruzzo è scattata l'emergenza incendi, a mobilitarsi sono stati pompieri, protezione civile, sindaci e presidente di Regione. Le fiamme non stanno risparmiando nessuna provincia abruzzese anche se è a Pescara la situazione più preoccupante. l'incendio nella pineta Dannunziana Sono drammatiche le immagini che arrivano da Pescara per l'incendio che sta ...

