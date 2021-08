Pesaro | gli albergatori incrociano le dita | ' Qui sfioriamo il sold out ma c' è lo spettro disdette per l' incognita Green pass'

Advertising

Carlino_Pesaro : Le mele marce e gli sprovveduti - mikolangel1974 : RT @Lanf040264: #Pesaro, protesta #squadrista #novax sotto casa del #sindaco #Ricci: cinque giorni fa l’incontro tra #Salvini e uno degli o… - Browin93 : @emmaishome Secondo le di Dardust visto che gli ha messo like al ultimo post dove dice ' CI VEDIAMO A PESARO' penso piu' da lui.. - PoliticaNewsNow : Ricci (sindaco Pesaro): 'Il green pass è uno strumento pragmatico, se tu vivi con gli altri, vai in un luogo pubbli… - luc_sca : RT @Costanz00242134: IL SINDACO RICCI DI PESARO... solo x aver avuto un po' di manifestazioni sotto casa...dice che gli hanno impaurito i f… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro gli

corriereadriatico.it

- Si attende il sold out per la settimana di Ferragosto nelle strutture ricettive del ... anche il servizio dei tamponi rapidi in convenzione frahotel e le farmacie comunali'. 'Ci sono ...'Io che ancora a 44 anni suonati ti chiamavo il mio orsettino, dolce cuore, ti sbaciucchiavo e abbracciavo tutto, io che ti richiamavo conocchi e tu mi facevi da spalla, io ero la tua Oxa e tu ...PESARO - Si attende il sold out per la settimana di Ferragosto nelle strutture ricettive del lungomare. E intanto la stagione va, pochi stranieri, ma è in recupero il turismo individuale, ...Ieri, sabato, alle 18, piazza del Popolo ha accolto un centinaio di manifestanti che al grido di "libertà" ha espresso il proprio disappunto per l'imminente introduzione del green pass. Urla contro la ...