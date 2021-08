Perù | governo al completo

(Di domenica 1 agosto 2021) Il decreto di nomina di Pedro Francke all'Economia e di An¡bal Torres alla Giustizia, firmato da Castillo e Bellido, è però apparso ieri nella Gazzetta ufficiale El Peruano. Per quanto riguarda ...

Advertising

infoitsport : Perù, proteste contro il governo del neo presidente Castillo - paoloigna1 : I tanti problemi del governo #Castillo #Perù - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: #Facciamoilpunto?? Dal mondo ????#Tunisia: esautorati Parlamento e Governo ????#Libano: dopo 10 mesi di stallo Mikati è il… - AseroGiovanna : RT @atlanteguerre: #Facciamoilpunto?? Dal mondo ????#Tunisia: esautorati Parlamento e Governo ????#Libano: dopo 10 mesi di stallo Mikati è il… - atlanteguerre : #Facciamoilpunto?? Dal mondo ????#Tunisia: esautorati Parlamento e Governo ????#Libano: dopo 10 mesi di stallo Mikati… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù governo

Affaritaliani.it

...- che peraltro ha visitato la nazione andina nel gennaio del 2018 - ha ricordato che ilha ora ... completando così il suoformato dai titolari di 18 dicasteri. Tre giorni fa aveva destato ...Lima, 01 ago 11:06 - Centinaia di peruviani sono scesi in strada per protestare contro il nuovoe la nomina del primo ministro Guido Bellido, accolto con dure critiche da opposizione e osservatori internazionali per il suo eccessivo posizionamento ideologico a sinistra. Nella serata di ...