"Perché dobbiamo risarcire Giorgia Meloni": la bomba di Berlusconi alla festa del leader Salvini (Di domenica 1 agosto 2021) Uno, Matteo Salvini, è sul palco. L'altro, Silvio Berlusconi, al telefono. alla tradizionale kermesse estiva della Lega a Milano Marittima, va in scena - seppure a distanza - l'incontro tra il leader della Lega e quello di Forza Italia. Con Berlusconi per la prima volta ospite, applaudito, in casa del Carroccio. Sul piatto, il futuro del "centrodestra di governo", atteso a settembre - dal primo salto di qualità: l'entrata a regime degli "speaker" parlamentari della futura federazione, che Berlusconi vorrebbe già embrione di quel «partito unico» da schierare nel 2023. L'ex premier sceglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Uno, Matteo, è sul palco. L'altro, Silvio, al telefono.tradizionale kermesse estiva della Lega a Milano Marittima, va in scena - seppure a distanza - l'incontro tra ildella Lega e quello di Forza Italia. Conper la prima volta ospite, applaudito, in casa del Carroccio. Sul piatto, il futuro del "centrodestra di governo", atteso a settembre - dal primo salto di qualità: l'entrata a regime degli "speaker" parlamentari della futura federazione, chevorrebbe già embrione di quel «partito unico» da schierare nel 2023. L'ex premier sceglie ...

